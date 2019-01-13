Son Dakika Haberleri: 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na Doğru

13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na Doğru

1 saat önce

Bu sene 13. kez kapılarını açmaya hazırlanan IF Wedding Fashion İzmir'de (Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı) 11 defilenin yapılacağı bildirildi.

13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na Doğru, System.String[]
Bu sene 13. kez kapılarını açmaya hazırlanan IF Wedding Fashion İzmir'de (Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı) 11 defilenin yapılacağı bildirildi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kapladığı alan olarak sektöründe Avrupa'nın en büyüğü olan fuar, 22 Ocak'ta fuarİzmir'de açılacak. Sektörün Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı tek fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir, 4 gün açık kalacak ve 11 defile gerçekleştirilecek.

Fuara katılacak müzisyenler Brianna ve Kate Linn, katılımcı firmalardan Hot Contact'ın defilesinde performans sergileyecek.

Defileler

Eris Moda'nın 34 parçalık gelinlik defilesinde modeller Irmak Atuk ve Şebnem Schaefer, Seren Moda'nın son moda gelinliklerini sunacağı defilede İvana Sert ile Özge Ulusoy, White House firmasının 35 parçalık gelinlik defilesinde Şebnem Schaefer ile Özge Ulusoy podyumda olacak. Fuarda World Of Fashion dergisinin düzenleyeceği karma defilede Şenay Akay, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Melis Türk, Sema Şimşek, Ebru Ürün ve Deniz Pulaş'ın podyumda yerini alması bekleniyor.

Fuarda 24 Ocak Perşembe günü 9. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Kansu Sarıkan'ın hazırladığı özel tasarımlar sergilenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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