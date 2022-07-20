13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde evlerinin önünde oynarken ailesinin bir anlık dalgınlığında otizmli Emine Ayhan (10), 7 Temmuz günü aniden kayboldu. Telaşla çocuklarını aramaya başlayan aile ve mahalleli, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda mahalleye yakın mesafede olan Yeşilırmak kıyısında çocuğa ait olduğu anlaşılan tişört bulundu. Bunun üzerine ekipler nehre düşmüş olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlattı.

13 GÜN BOYUNCA PÜR DİKKAT ARANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, Salih Güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleri, 13 gün boyunda 83 personel ile arama yaptı. Jandarma kadavra köpeğinin de katıldığı aramalarda bugün acı haber geldi. Ekipler arama çalışmasını sürdürürken, Hacılıçay Mahallesi'ndeki Yeşilırmak içinde oluşan adacık içinde jandarma kadavra köpeği, Emine'nin cansız bedenini buldu.

5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Emine Ayhan'ın cesedi polis botuyla karaya çıkartılarak tabuta konulduktan sonra cenaze aracına nakledilip otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.