13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu - Son Dakika

13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ırmakta erkek cesedi bulunurken, yapılan inceleme sonucu 13 gün önce kaybolan çiftçi Mehmet Coşar'a (45) ait olduğu belirlendi.

13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ırmakta erkek cesedi bulunurken, yapılan inceleme sonucu 13 gün önce kaybolan çiftçi Mehmet Coşar'a (45) ait olduğu belirlendi. Yakınları, Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini söyledi.

Manavgat Irmağı'nda bu sabah cansız beden gören yatçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmaktaki ceset, Sahil Güvenlik botu kullanılarak, kıyıya çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, uzun süredir suda olduğu belirlenirken, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedi suda gördüğünü belirten bot çalışanı Mehmet Can, "Sabah tekne açmak için gelmiştik. Teknede çalışırken suyun üzerine bir şeyin yüzdüğünü gördüm. Baktığımda ceset olduğunu anladım. Polise haber verdim" dedi.

Manavgat'ta 3 Mart günü berbere gittikten sonra kaybolan, evli ve 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar'ın yakınları da olay yerine geldi. Coşar'ın yakınları, cansız bedenin üzerindeki kıyafetleri tanıdı. Yapılan inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mehmet Coşar'a ait olduğu belirlendi. Yakınları Mehmet Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini ve ailevi sorunlarının olduğunu söyledi.


Mehmet Coşar, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil

Son Dakika Haberleri
19:36 TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Özpamukçu'dan AYD'nin tavsiyesine destek
19:36 "Hello Brother" Dünya Barış Sempozyumu ertelendi
19:36 Katar'dan, İran'a koronavirüs ile mücadelede 6 tonluk tıbbi destek paketi
19:34 Malatya'da Umre'den dönenlere sıkı takip
19:28 Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:41:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]