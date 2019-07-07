13 gündür aranıyordu, önce traktörü ardından cesedi bulundu
1 saat önce
Bursa'da 13 gün önce tarlasına gitmek için traktörüyle çıkan ve haber alınamayan genç adamın önce traktörü, ardından cesedi bulundu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
'da 13 gün önce tarlasına gitmek için traktörüyle çıkan ve haber alınamayan genç adamın önce traktörü, ardından cesedi bulundu. Keles
ilçesi Baraklı köyünde çiftçilik yapan Varol Baş, 13 gün önce traktörüyle evden tarlasına gitmek için yola çıktı. Evden ayrılan gençten uzun süre haber alamayan ailesi jandarmaya haber verdi. 13 gündür her yerde aranan ve bir iz bulunamayan genç adamın traktörü dün gece Keles Kocayayla mevkisinde yürüyüş yapan izciler tarafından uçurumdan yuvarlanmış vaziyette bulundu. Olay yerinde Baş'ın cep telefonu ve kan izlerine de rastlandı. Traktörün kaza yaptığı yerin çevresindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını genişleten ekipler sabaha karşı genç adamın cesedini devrilen traktörün 100 metre ilerisinde ormanın içerisinde buldu. Vatandaşlar tarafından çıkarılan Varol Baş'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp
Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
Tilki vurmak isterken kendini vurdu
Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!
Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı!