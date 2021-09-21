13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR - Son Dakika

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13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR

21.09.2021 13:20

ADANA'da iş yerinden çıktığı sırada yüzü maskeli, elleri eldivenli kişilerce plakası sökülmüş bir otomobille kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı'dan (46) 13 gündür haber alınamıyor.

ADANA'da iş yerinden çıktığı sırada yüzü maskeli, elleri eldivenli kişilerce plakası sökülmüş bir otomobille kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı'dan (46) 13 gündür haber alınamıyor. Koray Sarısaçlı'nın kız kardeşi Feray Sarısaçlı, ağabeyinin daha önce de tehditler aldığını öne sürerek, 'Son olaydaki kişiler ve bağlantılı isimlerle ilgili yaşadığı başka vakalar da olmuş. Biz kimseyi hedef göstermek istemiyoruz. Bir an önce ağabeyimin bulunmasını istiyoruz' dedi.

Olay, 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan Koray Sarısaçlı, arkasından yaklaşan otomobilden inen, yüzleri bez parçasıyla gizlenmiş, elleri eldivenli kişilerce bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olaya tepki gösteren çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

200'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Bölgedeki 200'e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Ekipler şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. (31) ile Erol A. (34) olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.

Araştırmasını derinleştiren polis, Koray Sarısaçlı'nın eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.?ye verildiğini tespit etti. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.?ye verildiği, sonrasında Koray Sarısaçlı ile eski eşi Asuman S.?nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, MAĞDUR KAYIP

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray Sarısaçlı'nın ise izine rastlanılmadı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.?yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., çıkarıldıkları nöbetçi sulh mahkemesince serbest bırakıldı.

İTİRAZLA GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDILAR

Savcılığın üst mahkemeye şikayeti üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmasıyla yeniden gözaltına alınan Yusuf T. ile Haydar A., çıkarıldıkları mahkemece 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanırken, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

'AĞABEYİMİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Kaçırılan Koray Sarısaçlı'nın kız kardeşi Feray Sarısaçlı, günlerdir haber alamadığı ağabeyinin bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, 'Bizim derdimiz polemikler değil, ağabeyimin bulunmasıdır. Emniyet teşkilatının bu noktadaki desteğine de şahidiz' diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT EDİLMİŞ

Ağabeyinin, kaçırılma olayından önce tehditler aldığını söylediğini öne süren Sarısaçlı, 'Son olaydaki kişiler ve bağlantılı isimlerle ilgili yaşadığı başka vakalar da olmuş. Biz kimseyi hedef göstermek istemiyoruz. Yapılan çalışmanın sonucunda yetkili mercilerce gerekli açıklama yapılacaktır' dedi.

'SAĞ SALİM AİLESİNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'

Ailenin avukatı Mehmet Emin Çınar ise tek amaçlarının Koray Sarısaçlı'nın sağ salim ailesine kavuşması olduğunu kaydederek, 'Koray Sarısaçlı, iş yerinden çıktığı sırada plakasız bir araçla kaçırıldı ve bu anlar çevredekiler tarafından bir cep telefonu vasıtasıyla bize aktarıldı. Biz de hemen ailesiyle bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptık. Müvekkilimin eski eşi, kaçırılma olayından birkaç gün önce yolunun kesildiğini ve bir kişinin kapısını açmaya çalıştığını paylaşmış. Biz de bunun üzerine bu kişiler tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüp, şikayette bulunduk. Kimseyi zan altında bırakmadık' ifadelerini kullandı.

13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR
13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR
13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR
13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR
13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR
13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR
13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR
13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR

Yeşilyurt, Seyhan, Eylül, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN İŞ İNSANIN AİLESİ, GELECEK MUTLU HABERİ BEKLİYOR - Son Dakika
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