13 gündür kayıp olan Mücahit, her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13 gündür kayıp olan Mücahit, her yerde aranıyor - Son Dakika

13 gündür kayıp olan Mücahit, her yerde aranıyor

6 saat önce

ÇORUM'da çarşıya gitmek için 13 gün önce evden ayrılan, bir daha da haber alınamayan Mücahit Bolat (21), jandarma ve AFAD ekiplerince aranıyor.

13 gündür kayıp olan Mücahit, her yerde aranıyor, System.String[]

ÇORUM'da çarşıya gitmek için 13 gün önce evden ayrılan, bir daha da haber alınamayan Mücahit Bolat (21), jandarma ve AFAD ekiplerince aranıyor.

Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat, 29 Aralık günü çarşıya gitmek için evden ayrıldı, ancak geri dönmedi. Bolat'ın yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Mücahit Bolat'ın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarında, iz takip köpeği de kullanıldı, ekipler drone görüntülerinden de destek aldı. Bolat'ın cep telefonu sinyalinin son alındığı yeri tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Ancak ekipler, kayıp gence ait bir ize ulaşamadı.

'GÖRENLER, LÜTFEN POLİSE BİLDİRSİN'

Mücahit Bolat'ın babası Cihat Bolat, "Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Şu ana kadar da oğlumla ilgili bir ize rastlayamadık. Arıyorlar. Oğlumu gören veya yerini bilen varsa lütfen en yakın polis ve ya da jandarma ekiplerine haber versin" dedi.


Akkent Mahallesi, Jandarma, Bolat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:44 Kaynak: DHA
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