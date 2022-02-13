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13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu

13.02.2022 18:50
13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu

Denizli'de 13 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 buçuk kilometre ileride bulundu. Gencin yürürken dengesini yitirip başını kayaya çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, ölmeden önce yaptığı aramalarda "Doğada nasıl yaşanır?", "Dağda hayatta nasıl kalınır?" şeklinde araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta ailesinin yanına gitmek için otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesine gelen manav dükkanı çalışanı Barış Özbek eve gitmedi. Özbek'ten haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ KAYBOLDUĞU NOKTADAN 1,5 KM İLERİDE BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekipleri, Özbek'in otobüsten indiği Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, termal dron ile de arama yaptı. Bu sabah Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbek'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre ileride cesedini buldu.

13 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

DENGESİNİ KAYBEDİP BAŞINI KAYAYA ÇARPMIŞ

Özbek'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede Özbek'in yürürken dengesini kaybedip, başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

"DOĞADA NASIL YAŞANIR" ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Jandarma ekipleri aile fertlerinin ifadelerini aldı. Anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek'in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda 'Doğada nasıl yaşanır?', 'Dağda hayatta nasıl kalınır?' şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.

13 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
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Hisarcık, Jandarma, Denizli, Çameli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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