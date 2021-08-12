13 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Muğla Köyceğiz'deki yangının kontrol altına alındığını söyleyen Pakdemirli, Bucak yangına ilişkin olarak 6 kişinin gözaltına alındığını, polis soruşturmasının sürdüğünü belirterek, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" diye konuştu.

"BUCAK YANGINININ ETKİ ALANI 300 HEKTAR"

Bucak yangınına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Batı ve güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor" ifadesini kullandı.