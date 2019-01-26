Son Dakika Haberleri: 13 Günlük Çaba Sonuç Vermedi: 2 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

13 Günlük Çaba Sonuç Vermedi: 2 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

33 dakika önce

İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinin Totalan adlı dağlık bölgesinde 25 santimetre çapında ve 107 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 13 gün sonra ulaşıldı.

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İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinin Totalan adlı dağlık bölgesinde 25 santimetre çapında ve 107 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 13 gün sonra ulaşıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:34 

Malaga, İspanya, Dünya
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