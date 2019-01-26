13 Günlük Çaba Sonuç Vermedi: 2 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
33 dakika önce
İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinin Totalan adlı dağlık bölgesinde 25 santimetre çapında ve 107 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 13 gün sonra ulaşıldı.
İspanya
'nın güneyindeki Malaga
kentinin Totalan adlı dağlık bölgesinde 25 santimetre çapında ve 107 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 13 gün sonra ulaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:34
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