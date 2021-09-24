13 GÜNLÜKKEN AÇIK KALP AMELİYATI OLDU, SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika

MUĞLA'da, Özlem-Sadi Direksiz çiftinin aort damarında doğuştan darlık bulunan ve buna bağlı kalp yetmezliği ve beslenememe gibi şikayetler yaşayan 13 günlük bebekleri Beril Direksiz, Özel Sağlık Hastanesi'nde yapılan açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Minik Beril'in aort damarındaki darlığın ameliyat sırasında giderildiği bildirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'nde geçen 19 Ağustos'ta, Özlem-Sadi Direksiz çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi.

3 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe 'Beril' ismi verildi. Minik Beril'in doğuştan kalbinden çıkan aort damarında darlık tespit edildi. Ağır kalp yetmezliği, beslenememe, kendi kendine nefes alamama sorunlar yaşayan Beril bebek, hayatını kaybetme riski nedeniyle yoğun bakım ünitesinde, solunum cihazına bağlandı. Ameliyat olması gereken Beril bebek, ailesi tarafından Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi'ne getirildi.

Beril bebek, henüz 13 günlükken hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından ameliyata alındı. Açık kalp ameliyatı sırasında aort damarındaki ileri derecedeki darlık giderildi. Bir süre hastanede yoğun bakımda kalan Beril bebek, sağlıklı şekilde anne babasının kucağına verilerek hastaneden taburcu edildi.

Prof. Dr. Ünal Açıkel, Beril bebeğin aort damarındaki darlığı giderildiğini belirtip, "Ameliyattan sonra tüm sorunları ortadan kalktı. Artık solunum cihazına da bağlanmasına gerek kalmadı. Toparlandı ve normale döndü. Artık aort damarıyla ilgili sorun yaşamayacak" dedi.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kazım Küçüktaşçı da Beril bebeğin ameliyattan sonra kısa süre içinde kendine geldiğini, yoğun bakım sürecinin de çok iyi geçtiğini belirtip, "Sağlıklı şekilde ailesine teslim ettik" diye konuştu.