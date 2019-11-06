Son Dakika Haberleri: 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı
Son Dakika Güncel 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı

13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı

6 saat önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinin yaşadığı en ciddi sorunun toprak bütünlüğü olduğunu ifade etti.

13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı, System.String[]

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinin yaşadığı en ciddi sorunun toprak bütünlüğü olduğunu ifade etti.

Batum kentinde düzenlenen 13. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı başladı. Konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD Kongresi üyeleri, çeşitli ülkelerden siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Zurabişvili, açılışta yaptığı konuşmada, Karadeniz bölgesindeki güvenlik konuları ve ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değindi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde Rusya'nın işgal politikasını uygulamaya devem ettiğini söyleyen Zurabişvili, "Topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olması ve bu toprakları kontrol edememesi Gürcistan için en büyük sorun olarak kalmayı devam ediyor. Bu işgal Rusya'yla sürekli olan gerginlik ve bitmeyen sorunlar anlamına gelir. Bunlar daha tehlikeli gelişmelere dönüşebilir. Gürcistan olası tehlikelerden kaçmak için elinden geleni yapıyor çünkü Gürcistan burada tek taraflı olarak güç kullanmayı reddetti." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili, bu gerginliklerin ve işgalin sona ermesi için barışçıl yolların kullanılması gerektiğini kaydetti.

Bölgenin güvenliği için Gürcistan'da da güvenliğin güçlendirilmesi, Abhazya ile Güney Osetya sorunlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zurabişvili, ülkesinin NATO ile entegrasyonu sürecini sürdürdüğünü, NATO'nun Gürcistan'a daha çok refah ve güvenlik getirebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Batum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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