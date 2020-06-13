13 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

13 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Kod Adı: Olympus 00:15 Beyaz Show 02:15 Zalim İstanbul 03:15 Poyraz Karayel 03:45 Arda'nın Mutfağı 04:15 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Ver Elini Aşk 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 14:00 Kara Murat Fatih’in Fedaisi 14:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 20:00 Çarkıfelek 23:30 Beyaz Show

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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