13 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Aramızda Kalsın
02:30 Çilek Kokusu
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:10 Sinema
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Çilek Kokusu
14:45 Çilek Kokusu
16:00 Dizi
16:45 Kızıl Elmas
16:50 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kızıl Elmas
20:00 Suikastçı
22:00 Medcezir
22:30 Bir Demet Tiyatro