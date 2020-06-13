13 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Stadyum
00:30 Fransa - Türkiye
02:00 Milan - Juventus
02:15 Spor Artı
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 İleri Üçlü
05:00 Arjantin - Hırvatistan
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İsveç - İngiltere
07:00 Salto
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
07:30 Orhan Ayhan'la
08:00 Stadyum
08:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Juventus - Milan
11:00 Spor Manşet
11:45 Süper Lig Özetler
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Geri Sayım
12:15 Süper Lig Özetler
12:30 Lig Hatırası 88 - 89
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
14:00 Teknik Analiz
15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
15:30 Almanya'dan Futbol
16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
16:45 Fenerbahçe Goller
16:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
19:30 Stadyum
20:25 Efsanelerin İzinde
20:30 Spor Bülteni
20:45 Muhammed Salah Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
21:55 Juventus - Milan
21:55 Napoli - Inter