13 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

13 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

13 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Stadyum

00:30 Fransa - Türkiye

02:00 Milan - Juventus

02:15 Spor Artı

03:45 İngiltere Premier Lig Goller

04:00 İleri Üçlü

05:00 Arjantin - Hırvatistan

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Süper Lig Özetler

06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İsveç - İngiltere

07:00 Salto

07:25 İngiltere Premier Lig Özetler

07:30 Orhan Ayhan'la

08:00 Stadyum

08:00 İlk Baskı

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Juventus - Milan

11:00 Spor Manşet

11:45 Süper Lig Özetler

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Geri Sayım

12:15 Süper Lig Özetler

12:30 Lig Hatırası 88 - 89

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Gündem Futbol

14:00 Teknik Analiz

15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

15:30 Almanya'dan Futbol

16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

16:45 Fenerbahçe Goller

16:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

19:30 Stadyum

20:25 Efsanelerin İzinde

20:30 Spor Bülteni

20:45 Muhammed Salah Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

21:55 Juventus - Milan

21:55 Napoli - Inter

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Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

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