13 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Mezarcı 00:00 İğne İplik 02:10 Ege'nin Hamsisi 03:40 Vefa Dediğin 03:50 Tam Zamanı 03:55 Aslan Ailem 04:10 Dert Ortağı 05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 05:30 Sağlıklı Mutfak 05:40 Bir Yusuf Masalı 06:15 Aslan Ailem 07:50 Uğurlugiller 08:50 9. Hariciye Koğuşu 09:00 9. Hariciye Koğuşu 09:30 İyi Fikir 10:15 Perihan Abla 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:05 Gülşen Abi 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 12:50 En Son Babalar Duyar 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:05 Yeditepe İstanbul 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:10 Yeditepe İstanbul 15:45 Uzaktan Erişim 16:30 Şampiyon 17:00 Ege'nin Hamsisi 17:20 Ev Yapımı 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 İğne İplik 20:00 Kalk Gidelim 22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 23:45 Filinta

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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