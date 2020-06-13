13 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Mezarcı
00:00 İğne İplik
02:10 Ege'nin Hamsisi
03:40 Vefa Dediğin
03:50 Tam Zamanı
03:55 Aslan Ailem
04:10 Dert Ortağı
05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:30 Sağlıklı Mutfak
05:40 Bir Yusuf Masalı
06:15 Aslan Ailem
07:50 Uğurlugiller
08:50 9. Hariciye Koğuşu
09:00 9. Hariciye Koğuşu
09:30 İyi Fikir
10:15 Perihan Abla
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:05 Gülşen Abi
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
12:50 En Son Babalar Duyar
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:05 Yeditepe İstanbul
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:10 Yeditepe İstanbul
15:45 Uzaktan Erişim
16:30 Şampiyon
17:00 Ege'nin Hamsisi
17:20 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 İğne İplik
20:00 Kalk Gidelim
22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23:45 Filinta