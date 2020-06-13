13 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Kelime Oyunu 02:10 Kanıt 03:20 Çocuklar Duymasın 05:00 Geniş Aile 06:00 Kampüsistan 06:00 Kavak Yelleri 07:30 İkizler Memo-Can 08:15 Çocuklar Duymasın 10:00 Geniş Aile 10:45 Doktorlar 12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 13:00 Çok Gezenti Bizim Ora 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 14:30 Çocuklar Duymasın 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:15 Akasya Durağı 16:30 Yaprak Dökümü 19:45 Kelime Oyunu 21:00 Yalan Dünya 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:15 Kanıt

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı