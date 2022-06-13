13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.06.2022 06:42
13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Haziran 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor

01:46 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Ç. Rizespor - Galatasaray

04:00 Ök Y.malatyaspor-a. Hatayspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Fenerbahçe - Kasimpaşa

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Top 10 Frikik

11:15 Süper Lig Top 10 Kurtariş

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Galatasaray - Bursaspor

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

15:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Gaziantepspor - Fenerbahçe

17:00 Maç Saati

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

19:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Top 100 Gol

21:00 Spor Turu

22:30 Kayserispor - Trabzonspor

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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