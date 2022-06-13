Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor
01:46 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Ç. Rizespor - Galatasaray
04:00 Ök Y.malatyaspor-a. Hatayspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Fenerbahçe - Kasimpaşa
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Top 10 Frikik
11:15 Süper Lig Top 10 Kurtariş
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Galatasaray - Bursaspor
13:45 1 Yıldız 10 Gol
14:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor
15:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Gaziantepspor - Fenerbahçe
17:00 Maç Saati
17:15 1 Yıldız 10 Gol
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Beşiktaş - DG Sivasspor
19:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Top 100 Gol
21:00 Spor Turu
22:30 Kayserispor - Trabzonspor
Son Dakika › TV › 13 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika