13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

13.06.2022 06:42
13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

13 Haziran 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2021-2022 Sezonu Derleme

04:00 Spor Artı

05:00 Gündem Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

09:40 2021-2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:35 2021-2022 Sezonu Derleme

16:00 Avdullah Avcı Özel Yayın

17:55 Spor Takvimi

18:00 Spor Merkezi

19:40 2021-2022 Sezonu Derleme

20:00 Play-off Özel

20:25 2021-2022 Sezonu İng Basketbol Süper Ligiplay-off Final Karş

22:30 Play-off Özel

23:00 Aktüel Futbol Transfer

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Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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