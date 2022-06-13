Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:40 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 2021-2022 Sezonu Derleme
16:00 Avdullah Avcı Özel Yayın
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:40 2021-2022 Sezonu Derleme
20:00 Play-off Özel
20:25 2021-2022 Sezonu İng Basketbol Süper Ligiplay-off Final Karş
22:30 Play-off Özel
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Son Dakika › TV › 13 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika