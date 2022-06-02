13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı

GAZİANTEP'te, 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, organize hırsızlık yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu şebeke üyelerinin 13 ilde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığını ve 3,5 milyon lira değerinde eşya çaldığını saptadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin Gaziantep ve Osmaniye'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 53 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tüfek, 22 cep telefonu, 100 bin TL değerinde çek, 102 bin 800 TL ile çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 7'sinin, yapılan incelemede, farklı suçlardan arandığı belirlendi. Sorgusu süren 53 şüpheli, işlemlerinin ardından 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'azmettirme' ve 'suça iştirak'ten adliyeye sevk edilecek.