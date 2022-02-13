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13 İLDE 'SİLGEÇ' ADLI RÜŞVET OPERASYONU 61 GÖZALTI - Son Dakika

13 İLDE 'SİLGEÇ' ADLI RÜŞVET OPERASYONU 61 GÖZALTI

13.02.2022 18:01

YOZGAT merkezli 13 ilde, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiği iddiası üzerine 'Silgeç' adlı 'görevi kötüye kullanma' ve 'rüşvet' operasyonu yapıldı.

YOZGAT merkezli 13 ilde, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiği iddiası üzerine 'Silgeç' adlı 'görevi kötüye kullanma' ve 'rüşvet' operasyonu yapıldı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 101 şüpheliye yönelik operasyonda, 61 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiğini belirlendi. Ayrıca, sürücü belgesi iptal edilen kişilerin de sürücü belgelerini geri almadan önce İl Sağlık Müdürlüklerinden almaları gereken sürücü davranışları geliştirme eğitimi raporlarının yerine, trafik tescil işlemlerinde asılsız raporlar girilerek sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği tespit edildi. Bunun üzerine 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yozgat merkezli Adana, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da 'Silgeç' adı verilen 'Görevi kötüye kullanma' ve 'rüşvet' operasyonunda şüphelilerden 61'i yakalandı. Yozgat'a getirilen şüphelilerden sorgusu tamamlanan 26'sı adliyeye sevk edildi. 35 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ederken, diğer 40 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)

13 İLDE 'SİLGEÇ' ADLI RÜŞVET OPERASYONU 61 GÖZALTI
13 İLDE 'SİLGEÇ' ADLI RÜŞVET OPERASYONU 61 GÖZALTI
13 İLDE 'SİLGEÇ' ADLI RÜŞVET OPERASYONU 61 GÖZALTI

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Gözaltı, Tragger, Yozgat, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 İLDE 'SİLGEÇ' ADLI RÜŞVET OPERASYONU 61 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 İLDE 'SİLGEÇ' ADLI RÜŞVET OPERASYONU 61 GÖZALTI - Son Dakika
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