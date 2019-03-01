13 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Gözaltı

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis oynatan 100'den fazla illegal bahis sitesiyle de komisyon karşılığı anlaşan, elde ettiği yıllık 340 milyon doları paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı belirlenen suç örgütü üyesi 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis oynatan 100'den fazla illegal bahis sitesiyle de komisyon karşılığı anlaşan, elde ettiği yıllık 340 milyon doları paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı belirlenen suç örgütü üyesi 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.G.'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde 'Hazine Müdürü' olarak görev yaptığı ortaya çıktı.



Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin desteğiyle girildi. 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan M.G.'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde 'Hazine Müdürü' olarak görev yaptığı belirlendi.



PARAVAN ŞİRKETLERE AKTARDILAR



Hücre tipi yapılanma ile kendi aralarında kriptolu telefon ve şifreli haberleşme programı aracılığıyla irtibat kuran zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişilerin paralarını, anlaştıkları üçüncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Bu paraların örgütün alt kademesinde çalışan 'saha elamanları' tarafından ATM cihazlarından cep telefonu uygulamasıyla QR kod kullanılarak kartsız işlemle çekildiği ve il sorumlularına teslim edildiği, toplanan paraların zırhlı kargo araçlarıyla İstanbul'a gönderildiği belirlendi. Ayrıca örgütün, İstanbul'da döviz ve altın alım satımı yapan şirketlerle anlaşarak gelen bu paraları altın, döviz ve kripto para bitcoine çevirdikleri ve Bulgaristan, İngiltere, Litvanya ve Malta'da kurdukları paravan şirketlere aktardıkları tespit edildi.



YILLIK 340 MİLYON DOLAR



Örgüt lideri A.U.'nun yasa dışı bahis oynatan 100'den fazla illegal bahis sitesiyle de komisyon karşılığı anlaştığı, kripto para transferine yönelik bir şirket kurduğu ve söz konusu şirketin Türkiye'deki bir spor kulübüne sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.U.'nun İngiltere vatandaşlığı da bulunduğu ve 'Steve' adını kullandığı ortaya çıktı.



Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis ekipleri, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık 340 milyon doları bulduğunu belirledi. Örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 105 milyon 995 bin lira tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Operasyondan görüntü



-Evde yapılan arama



-Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi



-Ele geçirilen paralardan görüntü



Haber-Kamera: ANKARA/DHA

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