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13 ildeki 'Silgeç' operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

13 ildeki 'Silgeç' operasyonunda 7 tutuklama

14.02.2022 11:09
13 ildeki 'Silgeç' operasyonunda 7 tutuklama

YOZGAT merkezli 13 ilde, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiği iddiası üzerine yapılan 'Silgeç' adlı operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 7'si tutuklandı, 54'ü...

YOZGAT merkezli 13 ilde, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiği iddiası üzerine yapılan 'Silgeç' adlı operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 7'si tutuklandı, 54'ü serbest bırakıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin el konulan sürücü belgelerinin, trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak zamanından önce geri verildiği belirlendi. Yine sürücü belgesi iptal edilenlere de asılsız raporlarla sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliye yönelik Yozgat merkezli Adana, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da 'Silgeç' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulduğu 61 şüpheli, 'görevi kötüye kullanma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler Yozgat'a getirilerek, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 54 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan, firari 40 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tragger, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 ildeki 'Silgeç' operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


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