13 İnanılmaz Robotik Cihaz İcadı ? Robot Kuş Gerçekten Uçabiliyor
40 dakika önce
Robotlar sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyorlar aynı zamanda bize arkadaşlık da ediyorlar.
Robotlar sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyorlar aynı zamanda bize arkadaşlık da ediyorlar. Biz de bugün sizlere bu hayvan robotlardan bahsedeceğiz. Bakalım robotları izledikten sonra onlardan satın almak isteyecek misiniz?#teknoloji #robotgeleceği #robotik
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:38 Kaynak: Youtube
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