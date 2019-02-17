Son Dakika Haberleri: 13 İnanılmaz Robotik Cihaz İcadı ? Robot Kuş Gerçekten Uçabiliyor

13 İnanılmaz Robotik Cihaz İcadı ? Robot Kuş Gerçekten Uçabiliyor

40 dakika önce

Robotlar sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyorlar aynı zamanda bize arkadaşlık da ediyorlar.

Robotlar sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyorlar aynı zamanda bize arkadaşlık da ediyorlar. Biz de bugün sizlere bu hayvan robotlardan bahsedeceğiz. Bakalım robotları izledikten sonra onlardan satın almak isteyecek misiniz?

#teknoloji #robotgeleceği #robotik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:38 Kaynak: Youtube

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