"13. İstanbul Moda Konferansı" başladı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Çin gibi uzak coğrafyalardaki üretimlerini durdurup ihtiyaçlarını yakın bölgelerden, minimum stokla ve hızlı döndürmek isteyen markalar için Türkiye'den daha iyi bir alternatif görünmediğini belirterek, "Çin'in 170 milyar dolarlık pastasından yüzde 10 pay alabilirsek 17 milyar dolarlardaki ihracatımızı kısa sürede iki katına çıkarabiliriz." dedi.

TGSD tarafından, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteği ile bu yıl 13'üncüsünü online düzenlediği İstanbul Moda Konferansı'nın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Moda Konferansı'nda tedarik zincirindeki değişim, dijitalleşme ve salgın sonrası Türkiye'yi bekleyen fırsatlar mercek altına alınırken, salgın nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirilen organizasyonun bu yıl ki teması "Fashion's Wake Up Call" olarak belirlendi.

Konferansta dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir çevre dostu üretim ve markalaşmanın yanı sıra pamukta sürdürülebilirlik konusu ele alındı.

TGSD Başkanı Hadi Karasu açılıştaki konuşmasında, küresel iş süreçlerinde 15-20 yıldır ciddi bir tıkanma yaşandığını belirterek, salgın sürecinin tıkanıklığı aşacak yenilenmeyi, değişimi, dönüşümü ve uyanışı acil ihtiyaç haline getirdiğini söyledi.

İhtiyacı yıllar önce fark ederek bu konuya kafa yorduklarını dile getiren Karasu, ilk kez online düzenlenen konferansı "moda endüstrisinde dönüşüm başladı" teması ile yaptıklarını aktardı.

Karasu, dönüşümün temel dinamiklerinden birini dijitalleşmenin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmede iyi bir noktadayız ama avantajı fırsata çevirebilmek için gençlere daha fazla fırsat vermek durumundayız. Salgın sürecinde hızlı modanın yanı sıra yine hızlı ama sezon temelli üretime geçmemiz gerektiğini öğrendik. Dolayısıyla üçer aylık veya daha kısa aralarla koleksiyon yapabilecek altyapıyı hızla kurgulamamız gerekiyor. Yine bu dönemde uzak ülkelerden tedarik ve uzun dönemli stok yapmanın büyük finansal kayıplara ve yıkımlara neden olduğu görüldü.

Çin gibi uzak coğrafyalardaki üretimlerini durdurup ihtiyaçlarını yakın bölgelerden, minimum stokla ve hızlı döndürmek isteyen markalar için Türkiye'den daha iyi bir alternatif görünmüyor. Çin'in 170 milyar dolarlık pastasından yüzde 10 pay alabilirsek 17 milyar dolarlardaki ihracatımızı kısa sürede iki katına çıkarabiliriz."

Bu büyük pastadan yüzde 10 pay alabilmek için mevcut ihracat kadar kapasite yaratmak gerektiğini dile getiren Karasu, yeni yatırımlar için bir yılı ödemesiz 3-4 yıl vadeli kredi kullandırılması, teşvik siteminin büyük şehirlerdeki firmaları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği aktardı.

"Dönüşümü 3 yıl önce başlattık"

İHKİB Başkanı Gültepe, "geleceği dünden kurgulama" anlayışının avantajlarını salgın sürecinde gördüklerini söyledi.

3 yıl önce Hazır Giyim Sektörü Vizyon Belgesi ile sektörün stratejisini yeniden oluşturduklarını hatırlatan Gültepe, "Türkiye'yi moda endüstrisinde dünyada ilk üçe çıkarma" hedefini koyduklarını yeni stratejileri ışığında "Dört Dörtlük Plan" adını verdikleri yol haritasını oluşturduklarını anlattı.

Gültepe, şunları söyledi:

"33 milyar dolar ihracat hedefli yol haritamızda, üretimde otomasyon ve dijitalleşmeyi, tedarik zincirinin dijitale dönüşümünü, donanımlı insan kaynaklarının hazırlanmasını, sürdürülebilirliği ve Türk modası algısının yükseltilmesini temel hedefler olarak belirledik. Yani biz aslında bugünü dünden kurgulamıştık. Birçok sektörün yeni fark ettiği dönüşümü 3 yıl önce başlattık. Değişim ve dönüşüm sürecini bütün faaliyetlerimizin ana ekseni yaptık.

Projelerimizi bu tespitlere göre sıraladık ve uygulamaya başladık.Tüm bu çalışmalarımız sayesinde salgını bugüne kadar en az hasarla atlattık. 2019'u 17,7 milyar dolar ihracatla tamamlamıştık. Maske ve koruyucu kıyafetlerin katkısı ile bu yılı da kayıpsız ya da geçen yıla yakın bir ihracat rakamıyla atlatacağımızı umut ediyorum. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusundaki alt yapımızın yanı sıra tedarik zincirindeki değişim, 33 milyar dolarlık hedefe salgın öncesine göre çok daha yakın olduğumuzu gösterdi."

Hazır giyim ihracatına 250 milyon dolarlık katkı yapılması öngörülüyor

Verilen bilgiye göre, konferansın ikinci gününde H&M, Lee Fung, Spring ve Bestseller gibi uluslararası markaların yanı sıra LCW, Mavi ve Defacto gibi yerli markaların da aralarında bulunduğu 40'a yakın alım grubunun temsilcileri bu kez sanal ortamda firmalarla buluşacak.

Bu bölümde binin üzerinde görüşme yapılması ve alınacak siparişlerle hazır giyim ihracatına 250 milyon dolarlık katkı yapılması öngörülüyor.

Konferansa İHKİB'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cotton Council International, Centric Software, Turkcell, Galata Taşımacılık, PEFC, Polytropon, Lenzing, YKK, Glengo - Gerber Aykaya Plastik, İpeker, Duponde, Genç Tekstil, Permess, Uğur Makine, Bregla, Flomak, Polsan, İsveç Konsolosluğu, İsveç İnstitute destek veriyor.