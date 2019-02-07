Son Dakika Haberleri: 13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri 28 Şubat'ta Başlayacak

13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri 28 Şubat'ta Başlayacak

51 dakika önce

İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nin 13'üncüsü, 28 Şubat-17 Mart'ta yapılacak.

13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri 28 Şubat'ta Başlayacak, System.String[]
İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nin 13'üncüsü, 28 Şubat-17 Mart'ta yapılacak.

Organizasyon firmasından yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen kukla sanatçılarının katılacağı etkinlik 28 Şubat'ta başlayacak.

Kent genelinde kapalı ve açık toplam 47 gösteri merkezinde, 24 ülkeden 42 kukla tiyatro topluluğu gösteri sunacak. Etkinlikte 174 gösterim yapılacak.

Söyleşi, sergi, atölye çalışmalarının da düzenleneceği festival, 17 Mart'ta sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Direktörü Selçuk Dinçer, etkinlik sayesinde kukla sanatının geleneğe dönüştüğünü ifade etti.

Kentte merakla beklenen festivalin bu yıl zengin içerikle perdelerini açacağını bildiren Dinçer, festivalin farklı kültürlerin şölenine sahne olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:14 Kaynak: AA

İzmir, 28 Şubat, Güncel
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