13 kaburgalı Norduz koyununun sayısı desteklerle artırılacak - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununun sayısının devlet destekli sürdürülen projeyle artırılması hedefleniyor.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da, hayvan varlığının artırılması ve yerel ırkların korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçeye bağlı Norduz bölgesinde yetiştirilen, normal koyunlara göre bir kaburgası fazla, et ve süt verimi yüksek olan koyunun ırkının korunması ve sayısının artırılması için çalışma başlattı.

"Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" ile geçen yıldan bu yana ilçenin Yalınca, Dikbıyık, Geçerli, Dağseven ve Taşlıyazı mahallelerinde yetiştirilen 1000 Norduz koyununu koruma altına alan İl Müdürlüğü, koyunları besleyen 18 çiftçiye koyun başına 90 lira hibe desteği verdi.

Söz konusu mahallelerdeki yetiştiricileri ziyaret ederek hem kayıt altına alınan hem de diğer koyunları kontrol eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, koyunların gelişimini izliyor.

Bölgede 173 bin Norduz koyununun bulunduğunu belirleyen görevliler, ziyaret ettikleri besicileri hastalıklar konusunda bilgilendirerek bölgedeki hayvan varlığının artırılmasına katkı sunuyor.

Kaburga sayısının fazla olması sayesinde zorlu arazi ve kış şartlarına daha dayanıklı ve et verimi daha yüksek olan Norduz koyununun normal ağırlığı 80 ile 110 kilogram arasında değişiyor ve bir koyundan ortalama 35-40 kilogram arasında et elde ediliyor.

"18 çiftçimizin 1000 koyununu koruma altına aldık"

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, Van'ın tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu söyledi.

Norduz bölgesinde yetiştirilen ve endemik bir tür olan koyunun koruma altına alındığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Norduz koyunu, 13 kaburgalı, uzun bacaklı ve yüksek yapılı bir ırktır. Norduz bölgesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 18 çiftçimizin 1000 koyununu koruma altına aldık. Çiftçiler aldıkları destekle koyun sayılarını artıracaklar. Bölgemiz için önemli bir değer olan koyunun neslinin devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Norduz koyunu besleyenlere 90 bin lira destek verdik. Bu destek her sene artarak devam edecek. Önemli bir gen kaynağı olan Norduz koyununa yoğun ilgi var. Et, süt ve doğurganlık oranı yüksektir. Norduz koyunundan oluşan büyük sürüler oluşturmayı, besicilerimizin bu koyunlardan daha yüksek verim elde etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İlimiz küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği desteklerle hem hayvan sayısında hem de verimde artış var."

"Devlet desteğiyle sürümü büyütmeye çalışıyorum"

Yalınca Mahallesi'nde besicilik Mustafa Gül ise koyun sürüsünü devlet desteğiyle büyütmeye çalıştığını ifade etti.

Koyun başına 90 lira hibe desteği aldığını aktaran Gül, "68 Norduz koyunum var. Devlet desteğinden faydalandım ve koyunlarım koruma altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürekli denetime geliyor. Koyunlarımın sayısını artırmayı amaçlıyorum. Norduz koyunu kışa ve engebeli arazi şartlarına daha çok uyum sağlıyor. Et ve süt verimi yüksek. Hayvanlara 7 ay boyunca ot ve saman veriyoruz. Bu yüzden maliyeti çok yüksek oluyor. Devletin verdiği desteği çok anlamlı buluyoruz. Hem koyunlarımızın ırkı korunuyor hem de sürümüzü büyütüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.