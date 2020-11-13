13 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.11.2020 06:42
13 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

13 Kasım 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Süper Lig Özel

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:00 beIN Teknik

08:30 Maç Saati

09:00 Taraftar

09:00 Futbolun Şehirleri

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 Jaap Uilenberg Elle Oynama

11:45 Jaap Uilenberg İtirazlar

12:00 Süper Lig Özel

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Sanal Direktör

16:00 Gamer

17:00 beIN Teknik

17:00 Futbolun Şehirleri

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

18:45 Jaap Uilenberg Var'ın Müdahale Anı

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Özel

20:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

20:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

21:00 Süper Lig Özel

22:00 Maç Saati

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Futbolun Şehirleri

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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