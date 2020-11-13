Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:00 Süper Lig Özel
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 beIN Teknik
08:30 Maç Saati
09:00 Taraftar
09:00 Futbolun Şehirleri
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Jaap Uilenberg Elle Oynama
11:45 Jaap Uilenberg İtirazlar
12:00 Süper Lig Özel
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:00 Sanal Direktör
16:00 Gamer
17:00 beIN Teknik
17:00 Futbolun Şehirleri
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Taraftar
18:00 beIN Manşet
18:45 Jaap Uilenberg Var'ın Müdahale Anı
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Özel
20:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
20:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
21:00 Süper Lig Özel
22:00 Maç Saati
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Futbolun Şehirleri
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika