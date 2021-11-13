Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Akıl Çemberi
04:30 Ana Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:20 Her Şeyden Önce
09:00 Haber
09:35 Çalışan Türkiye
09:50 Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı
10:00 Haber
11:00 Haber
11:30 Yeşil Doğa
12:00 Haber
12:35 O
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
16:00 Haber
16:45 Baştan Sona Sağlık
17:00 5N1K
18:00 Ana Haber
21:00 Zaman Kırılması
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Kasım 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika