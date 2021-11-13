Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Futbol Aklı
05:00 Aktüel Futbol
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:25 Spor Toto 1. Lig Goller
09:35 İspanya La Liga Goller
09:45 İtalya Serie A Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 İngiltere Premier Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:50 Spor Toto Süper Lig Goller
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika