Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:30 Muhteşem Kraliçe
05:40 Yeşil Deniz
08:45 Gönül Dağı
12:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Türkiye - Cebelitarık
22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika