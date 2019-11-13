Son Dakika Haberleri: 13 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi
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13 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz"Değişim sürecinin parçalarından biri benim""Elimden gelenin en iyisini yapacağım" Tuğçe Canıtez: Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak benim için büyük bir gurur"Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak""Sırbistan maçı zorlu geçecek""Fenerbahçe...

13 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz

"Değişim sürecinin parçalarından biri benim"

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Tuğçe Canıtez: Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak benim için büyük bir gurur

"Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak"

"Sırbistan maçı zorlu geçecek"

"Fenerbahçe olarak EuroLeague'de Final Four'a kalmak istiyoruz"

"İnşallah daha büyük kupalar kaldıracağız"

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINA DOĞRU

17.30 İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamrén ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Konuk ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.

19.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

19.30 Ay-yıldızlılar, maçın son provasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

13.00 Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili ekip bugün izinli.

BASKETBOL

7DAYS Eurocup

20.00 Tofaş - KK Partizan

22.00 Ewe Baskets Oldenburg - Galatasaray Doğa Sigorta

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Türk Telekom - BC Oostende

22.30 Tenerife - Gaziantep Basketbol

FIBA Europe Cup

17.00 Bahçeşehir Koleji - Fribourg Olympic

20.00 Pınar Karşıyaka - Proximus Spirou Charleroi

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 Aydın B.Şehir Bld. - Fenerbahçe Opet

UEFA U19 ŞAMPİYONASI

16.00 Türkiye - Ermenistan

ATLETİZM

12.00 Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu toplantısı, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.


Tuğçe Canıtez, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
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