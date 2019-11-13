13 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz
"Değişim sürecinin parçalarından biri benim""Elimden gelenin en iyisini yapacağım" Tuğçe Canıtez: Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak benim için büyük bir gurur"Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak""Sırbistan maçı zorlu geçecek""Fenerbahçe olarak EuroLeague'de Final Four'a kalmak istiyoruz""İnşallah daha büyük kupalar kaldıracağız"TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINA DOĞRU17.30 İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamrén ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.18.00 Konuk ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.19.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.19.30 Ay-yıldızlılar, maçın son provasını gerçekleştirecek.GALATASARAY13.00 Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.BEŞİKTAŞ- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.TRABZONSPOR- Bordo-mavili ekip bugün izinli.BASKETBOL7DAYS Eurocup20.00 Tofaş - KK Partizan22.00 Ewe Baskets Oldenburg - Galatasaray Doğa SigortaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Türk Telekom - BC Oostende22.30 Tenerife - Gaziantep BasketbolFIBA Europe Cup17.00 Bahçeşehir Koleji - Fribourg Olympic20.00 Pınar Karşıyaka - Proximus Spirou CharleroiVOLEYBOL Vestel Venus Sultanlar Ligi19.00 Aydın B.Şehir Bld. - Fenerbahçe OpetUEFA U19 ŞAMPİYONASI16.00 Türkiye - ErmenistanATLETİZM
12.00 Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu toplantısı, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.