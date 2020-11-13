13 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

14.30 Açılış töreni TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın katılımı ile Mirage Park Resort'da gerçekleştirilecek.

SATRANÇ2020 Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya Kemer 'de başlıyor

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI20.00 Ümit Milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu 'nda Avusturya ile karşılaşacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI18.30 Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

"Sezon başında çok teklif aldım, Antalyaspor'un teklifini kabul ettim"

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