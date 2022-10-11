13 katlı binanın iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu - Son Dakika
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13 katlı binanın iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu

11.10.2022 17:49

13 katlı binanın iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı inşaat iskelesi çöktü, işçiler vatandaşların ip yardımıyla hayata tutundu.

13 katlı binanın iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı inşaat iskelesi çöktü, işçiler vatandaşların ip yardımıyla hayata tutundu.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Dorşin Caddesi üzerinde meydana geldi. Çeysa Yapıya ait inşaattı devam eden 13 katlı binanın iskelesi üzerinde 6 işçi dış cephe çalışması yaptığı sırada iskelede çökme meydana geldi.

Olay anıyla birlikte 3 işçi can havliyle kendilerini içeri atarken 1'i alçaktan atladı, 2'si 12'inci katta asılı kaldı. İskelenin bir kısmı çökerken kalan kısmında mahsur kalan 2 kişi, binanın çatısında ip sarkıtıp tutan vatandaşların yardımıyla hayata tutundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Mahsur kalan işçilerden 1'i itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. Kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdiveni yetersiz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri mahsur kalan şahsı sarkıttıkları ipi çekerek kurtardı.

Yaralanan Süleyman G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 katlı binanın iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu - Son Dakika

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