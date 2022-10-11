13 katlı binanın iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı inşaat iskelesi çöktü, işçiler vatandaşların ip yardımıyla hayata tutundu.
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Dorşin Caddesi üzerinde meydana geldi. Çeysa Yapıya ait inşaattı devam eden 13 katlı binanın iskelesi üzerinde 6 işçi dış cephe çalışması yaptığı sırada iskelede çökme meydana geldi.
Olay anıyla birlikte 3 işçi can havliyle kendilerini içeri atarken 1'i alçaktan atladı, 2'si 12'inci katta asılı kaldı. İskelenin bir kısmı çökerken kalan kısmında mahsur kalan 2 kişi, binanın çatısında ip sarkıtıp tutan vatandaşların yardımıyla hayata tutundu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Mahsur kalan işçilerden 1'i itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. Kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdiveni yetersiz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri mahsur kalan şahsı sarkıttıkları ipi çekerek kurtardı.
Yaralanan Süleyman G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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