13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu - Son Dakika
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13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu

12.10.2022 00:59
13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler vatandaşların ip yardımıyla hayata tutundu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler vatandaşların ip yardımıyla hayata tutundu.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Dorşin Caddesi üzerinde meydana geldi. 13 katlı binadaki inşaat iskelesinde 6 işçi dış cephe çalışması yaparken, iskelede çökme meydana geldi.

Olay anıyla birlikte 3 işçi can havliyle kendilerini içeri atarken 1'i alçaktan atladı, 2'si 12'nci katta asılı kaldı. İskelenin bir kısmı çökerken, kalan kısmında mahsur kalan 2 kişi, binanın çatısından ip sarkıtıp tutan vatandaşların yardımıyla hayata tutundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Mahsur kalan işçilerden 1'i itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. Kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdiveni yetersiz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri mahsur kalan işçiyi sarkıttıkları ipi çekerek kurtardı.

Yaralanan Süleyman G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu - Son Dakika

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