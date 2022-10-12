112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD , sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Mahsur kalan işçilerden 1'i itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. Kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdiveni yetersiz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri mahsur kalan işçiyi sarkıttıkları ipi çekerek kurtardı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu - Son Dakika

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