Son Dakika Haberleri: 13. katta onu gören telefona sarıldı
Son Dakika Güncel 13. katta onu gören telefona sarıldı

13. katta onu gören telefona sarıldı

8 saat önce

Sivas'ta bir şahıs, çıktığı inşaatın 13. katında intihara kalkıştı.

13. katta onu gören telefona sarıldı, System.String[]

Sivas'ta bir şahıs, çıktığı inşaatın 13. katında intihara kalkıştı. Şahsı gören meraklı vatandaşlar telefonlarıyla bu anları kayıt altına alması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Kılavuzu Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde 14 katlı bir inşaatta meydanda geldi. Cadde üzerinde bulunan 14 katlı bir inşaatın 13. katına çıkan şahıs intihar edeceğini belirterek bağırmaya başladı. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerini gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeyi çalıştı. Polis ekiplerinin ve şahsın annesinin 1 saatlik ikna çabalarının ardından şahıs çıktığı yerden indirildi.

Öte yandan vatandaşların yaşananları cep telefonlarıyla görüntülemesi dikkat çekti. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

(İHA)

Polis, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:55 Kaynak: İHA
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13. katta onu gören telefona sarıldı
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