Son Dakika Haberleri: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
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13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

33 dakika önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti.

13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti, System.String[]
Kayseri'nin Talas ilçesinde 13. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Turgut Özal caddesinde meydana gelen olayda G.Ö. (16), 13. katta ikamet ettiği evin penceresinden düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, ev ve genç kızın düştüğü yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından lise ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen G.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Polis, Talas, Kayseri, 3. Sayfa
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