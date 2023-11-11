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13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor - Son Dakika

13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

11.11.2023 10:07  - Güncelleme: 10:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

Meteoroloji, Kuzey Ege ve Marmara'da beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

13 İL İÇİN TURUNCU VE SARI UYARI

Turuncu kodla uyarı yapılan iller Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir oldu. Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne.

13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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Son Dakika Güncel 13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor - Son Dakika
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