13 kent sağanak yağışa teslim! Meteoroloji'den "sarı" kodlu uyarı - Son Dakika
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13 kent sağanak yağışa teslim! Meteoroloji'den "sarı" kodlu uyarı

31.05.2023 09:39

Türkiye'yi etkisi altına alan ve birçok ilde sele neden olan sağanak yağış 13 kentte devam edecek. Meteoroloji 13 kenti "sarı" kodla uyarırken bu iller; Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak olarak sıralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

13 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan son birkaç gündür sele neden olan sağanak yağışlar, 13 kentte hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji tarafından 13 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak olarak sıralandı.

13 kent sağanak yağışa teslim! Meteoroloji'den 'sarı' kodlu uyarı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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SON DAKİKA: 13 kent sağanak yağışa teslim! Meteoroloji'den "sarı" kodlu uyarı - Son Dakika
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