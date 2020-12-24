13 kiloluk turna balığı yakaladı - Son Dakika

13 kiloluk turna balığı yakaladı
24.12.2020 14:05
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde amatör balıkçı Fatih Bıyık (40), Ağacaşar Barajı'nda 13 kilogram ağırlığında, 60 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı.
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde amatör balıkçı Fatih Bıyık (40), Ağacaşar Barajı'nda 13 kilogram ağırlığında, 60 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı.
Barajda oltayla balık avlayan Fatih Bıyık, 13 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Yıllardır amatör balıkçılık yaptığını belirten Bıyık, "Barajda şansımı denemek için attığım oltaya bir şey takıldı. Önce ağaç kütüğü sandım. Oltayı çekince turna balığı olduğunu gördüm. İlk kez böyle büyük bir balık yakaladım. Çok mutlu oldum" dedi.
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