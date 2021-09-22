Üye Girişi
13 kişilik ailesinden 11'i Çin zulmü görüyor - Son Dakika

13 kişilik ailesinden 11'i Çin zulmü görüyor

22.09.2021 00:57
13 kişilik ailesinden 11'i Çin zulmü görüyor, System.String[]

Doğu Türkistanlı ailelerin yardım çığlığı sürüyor.

Doğu Türkistanlı ailelerin yardım çığlığı sürüyor. Aileler Çin'de esir kamplarında tutsak olan aileleri için kent kent dolaşarak yardım istiyor. İmza kampanyası başlatan aileler vatandaşlara broşür dağıtıyor. Mağdur ailelerden Nur Muhammet Uygun ise 13 kişilik ailesinden sadece 2 kişi kaldıklarını kampta babasının ve 2 eniştesinin öldüğünü söyledi.

Türkiye'deki Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurlarının Pekin yönetimine seslerini duyurmak ve ailelerine ulaşmak için verdikleri mücadele sürüyor. Kamp mağdurları, Anadolu'nun çeşitli şehirlerini gezerek, Türk halkını Çin'in Doğu Türkistan'daki etnik, kültürel ve siyasi soykırım fiilleri ve ortaya konan insan hakları ihlalleri noktasında bilgilendirmek istiyor. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde aylarca eylem yapan ve aileleri hakkında bilgi isteyen kamp mağdurları, yeniden Anadolu seferine çıktı. Türkiye'deki Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurlarının, Doğu Türkistan'daki soykırımı birinci ağızdan anlatmak için çıktıkları "Doğu Türkistan için Anadolu Seferi"nin ikinci turu 17 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Sivas'ta yeniden başlamıştı. Mağdurlar Erzincan'ın ardından bugün Erzurum Lalapaşa Meydanı'nda buluştu. Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından desteklenen grup kent meydanında vatandaşlardan imza toplayıp broşür dağıttı.

"Tüm dünya bir telefonla birbirine ulaşırken ben 4 yıldır ailemi göremiyorum"

Mağdur ailelerden Cevlan Şirmehmet anne, baba ve kardeşinin Çin zulmü gördüğünü ifade ederek, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ailemi toplama kampına almışlar. Ben bunu ancak 2 yıl sonra öğrendim. 2019 yılında annem, babam ve kardeşim toplama kampına alındı. Ailemin beni Türkiye'de ziyaret etmemesi için hapis cezasına çarptırıldığını öğrendim. O günden beri sokak sokak geziyorum. Çin Konsolosluğunun önünde bekledik sonuç alamadık. Annem, babam ve kardeşim orada devlet memuruydular. Çinliler eğitim merkezi dediler, ama benim ailemin eğitime ihtiyacı yok. Orası kesinlikle bir toplama kampı. Tüm dünya bir telefonla birbirine ulaşırken ben 4 yıldır ailemi göremiyorum" dedi.

"Oradaki kimsenin eğitime ihtiyacı yok"

Mirza Ahmet İlyasoğlu ise Çin'in eğitim kampı savunmasının yalan olduğunu belirterek, "İstanbul'dan yola çıktık. İl il dolaşarak bu zulmü anlatmaya çalışıyoruz. 5 sene oldu, ailelerimizden haber alamıyoruz. Oradaki kimsenin eğitime ihtiyacı yok. Benim kardeşim, eniştem ve akrabalarımın hepsinin ekonomik durumu iyiydi. Hiçbirinin eğitime ihtiyacı yoktu. Biz bu feryadımızı duyurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şuanda orada en az 5 milyon tutsak var"

Kız kardeşinden haber alamayan Medine Nazimi ise, "O karanlık toplama kamplarında benim kız kardeşim olmak üzere vatandaşlarımız tutsaktır. Benim kardeşim memlekette hasta olan anneme bakmak için gitti. Türkiye'ye dönemedi. Karanlık toplanma kampından kardeşimin alınmasını buraya gelmesini istiyorum. Şuanda orada en az 5 milyon tutsak var" ifadelerini kullandı.

"Benim ailemden toplam 11 kişi şuanda o kampta"

13 kişilik ailesinden 11'ini tutsak veren Nur Muhammet Uygun, ailesinin neredeyse tamamını kaybettiğini kaydederek "2016 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum. 4 yıldan fazladır ailemden haber alamıyorum. Babamın 5 yıl önce içeri atıldığını 5-6 ay sonra cenazesinin eve getirildiğini duydum. Küçük kardeşim Abdülkadir'in de 5 yıldır alınıp geri verilmediğini biliyorum. Yengemi bu yıl almışlar. Çocukları da nerede olduğu bilinmiyor. Abim, ablam ve annem Kurban Bayramı'nda içeri alınmış. Benim ailemden toplam 11 kişi şuanda o kampta. 2 eniştem içeride ölmüş. Türkiye'de bir kız kardeşimle ben kaldım" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Çin Halk Cumhuriyeti, Muhammet Uygun, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 13 kişilik ailesinden 11'i Çin zulmü görüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji 23:50 Meteoroloji "Çok tedbirli olun" diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın 23:46 Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi 23:16 DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz 22:48 Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü 22:07 Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez         
00:49
Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı         
23:47
İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
23:20
Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı         
22:55
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı         
21:38
Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi         
21:05
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 02:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: 13 kişilik ailesinden 11'i Çin zulmü görüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement