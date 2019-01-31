13 Kişiyi 'Emeklilik' Vaadiyle Dolandıran Kadın Tutuklandı
15 dakika önce
DENİZLİ'de, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtıp, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve büyük bölümü yaşlı olan 13 kişinin 'emekli etme' vaadiyle paralarını aldığı belirlenen Gülay Süyüm (35), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
DENİZLİ'de, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) yetkilisi olarak tanıtıp, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve büyük bölümü yaşlı olan 13 kişinin 'emekli etme' vaadiyle paralarını aldığı belirlenen Gülay
Süyüm (35), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Süyüm, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 9'u Tavas
, 4'ü de Pamukkale
ilçesinde olmak üzere toplam 13 kişinin, 'emeklilik' vaadiyle dolandırıldığını belirtip, şikayetçi olmasıyla soruşturma başlattı. Dolandırılan ve büyük bölümü yaşlı olan mağdurların evlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin Gülay Süyüm olduğunu belirledi. Kendisini SGK yetkilisi olarak tanıtıp, 13 kişiyi toplam 50 bin lira dolandırdığı ileri sürülen ilkokul mezunu Süyüm, dün evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülay Süyüm, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:30 Kaynak: DHA
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