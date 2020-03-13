Son Dakika › TV › 13 Mart 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika
13 Mart 2020 Show Yayın Akışı
37 dakika önce
13 Mart 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Ramo
00:15 Çukur
03:00 Zemheri
03:00 Çukur
05:30 Kuaförüm Sensin
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Her Şey Mümkün
Son Dakika Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi