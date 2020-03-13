13 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 13 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

13 Mart 2020 Star Yayın Akışı

37 dakika önce

13 Mart 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

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Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember: Güven Bana

02:30 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Kiralık Aşk

05:40 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Ketenpere

20:00 Babil

22:30 Ketenpere

Kiralık Aşk, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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