13 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 13 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

13 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

37 dakika önce

13 Mart 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

13 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 Aktüel Futbol

03:45 Süper Lig Özetler

04:15 TFF 1. Lig Özetler

04:45 La Liga Özetler

05:15 Almanya Bundesliga Özetler

05:15 Avrupa Yolunda

05:40 Futbol Anadolu

05:40 Spor Kitaplığı

05:45 Süper Lig Panorama

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:25 Almanya Bundesliga Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:20 Lig Raporu

12:50 Spor Atlası

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

20:30 Avrupanın Paslaşması

20:50 Dakika Skor

21:45 Stadyum

22:45 Aktüel Futbol

23:55 İleri Üçlü

Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi"
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 07:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 13 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]