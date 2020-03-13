13 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 Aktüel Futbol

03:45 Süper Lig Özetler

04:15 TFF 1. Lig Özetler

04:45 La Liga Özetler

05:15 Almanya Bundesliga Özetler

05:15 Avrupa Yolunda

05:40 Futbol Anadolu

05:40 Spor Kitaplığı

05:45 Süper Lig Panorama

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:25 Almanya Bundesliga Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:20 Lig Raporu

12:50 Spor Atlası

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

20:30 Avrupanın Paslaşması

20:50 Dakika Skor

21:45 Stadyum

22:45 Aktüel Futbol

23:55 İleri Üçlü