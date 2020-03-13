13 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 13 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

37 dakika önce

13 Mart 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

13 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kalk Gidelim

01:00 Şampiyon

01:00 Kalk Gidelim

03:05 Seksenler

03:30 İyilik Kulübü

04:00 Aileler Yarışıyor

04:50 Seksenler

05:30 İncir Ağacı

06:30 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:10 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 3'te 3 Tarih

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:15 Bella ve Sebastian

Kalk Gidelim Dizisi, Seksenler, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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