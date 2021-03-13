13 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:15 Menajerimi Ara

03:00 Korumalar

03:00 Virüs

04:50 Acımasız

05:00 Benim Tatlı Yalanım

06:20 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Medcezir

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Afacan Beşler 3

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sinema

14:00 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

20:00 İbo Show