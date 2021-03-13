13 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

13 Mart 2021 Star Yayın Akışı
13.03.2021 06:42
13 Mart 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Menajerimi Ara
03:00 Korumalar
03:00 Virüs
04:50 Acımasız
05:00 Benim Tatlı Yalanım
06:20 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Medcezir
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Afacan Beşler 3
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
14:00 Sinema
14:00 Menajerimi Ara
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Dizi
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
20:00 İbo Show
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