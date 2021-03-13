13 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:30 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

04:00 Başlama Vuruşu

05:05 Teknik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Teknik Analiz

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Avrupa Stüdyosu

11:00 Spor Manşet

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Yüz Yüze Futbol

12:35 FIFA Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Beypiliç Boluspor - Akhisarspor

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Adana Demirspor - İstanbulspor A.Ş.

18:55 Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 Stadyum