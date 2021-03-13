13 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Teşkilat

02:10 Yok Olmadan Keşfet

02:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

02:35 Türkan Hanım'ın Konağı

03:00 Eşyanın Serüveni

03:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:45 Işığın Prensesi

05:55 Seksenler

06:50 Böyle Bitmesin

07:00 Böyle Bitmesin

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:10 Yedi Numara

09:30 Kalk Gidelim

10:10 Tozkoparan İskender

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

13:30 Pırdino

13:30 Çınar Ağacı

15:10 Meraklı Köfteci

15:55 Acemi Anneler

16:55 Teşkilat

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı