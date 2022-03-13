Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Baba
04:15 Avcı: Kış Savaşı
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Köyden İndim Şehire
23:30 Oğlum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Mart 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika