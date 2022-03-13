Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:50 Lig Hatırası
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
15:30 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
18:55 Gençlerbirliği - Kocaelispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Gençlerbirliği - Kocaelispor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika